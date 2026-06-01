В Барнауле в краевом психоневрологическом санатории почти 20 детей подхватили инфекцию

В Барнауле 18 постояльцев краевого детского психоневрологического санатория заразились вирусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«18 человек заболели, 15 госпитализированы, трое проходят лечение амбулаторно, все из детского психоневрологического санатория в Барнауле», — сказали агентству.

По данному факту Следственное управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает пресс-служба.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, изымаются объекты и предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются сотрудники учреждения», — сказали в ведомстве.

В рамках уголовного дела будет назначен комплекс необходимых экспертиз с целью установления точного источника инфекции и тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Ранее в Красноярске из-за вспышки кишечной инфекции закрыли кадетский корпус, где заболело 33 человека.