В 2026 году у россиян не будет шестидневных рабочих недель

Экономист Балынин: у россиян ни разу не будет шесть рабочих дней подряд в 2026 году

В 2026 году для занятых по пятидневной рабочей неделе не будет ни одного периода из шести рабочих дней подряд, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2025 году период шестидневок был с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году трижды — с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря. Суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. Число выходных или праздничных дней тоже будет аналогичным тому, что было в 2025 году, — 118. Перечень нерабочих праздничных дней закреплен в Трудовом кодексе Российской Федерации: таких дней 14, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день», — отметил Балынин.

По его словам, выходной день с субботы 3 января был перенесен на пятницу 9 января, а далее следовали выходные дни (суббота и воскресенье), поэтому период выходных в начале января получился более длительным. Из оставшихся шести нерабочих праздничных дней еще два уже прошли (23 февраля и 8 марта), а впереди еще четыре (1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства), уточнил эксперт. Также выходной день с воскресенья 4 января перенесен на четверг 31 декабря, добавил экономист.

Он добавил, что, если сотрудник весь месяц отработает полностью, на размер оплаты труда за полный месяц наличие нерабочего праздничного дня никак не влияет. Зарплата выплачивается исходя из отработанных дней пропорционально числу рабочих дней в месяце, заключил Балынин.

Ранее в России захотели объединить майские праздники.