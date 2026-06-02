Россиянам рассказали, что учесть при составлении резюме

При составлении резюме соискателям важно не пытаться «впихнуть» в анкету весь жизненный опыт, включая хобби и непрофильные достижения. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

По ее словам, в этом случае работодателю придется потратить время на фильтрацию информации. Эксперт посоветовала включить в список только те компетенции, которые напрямую ведут к решению задач на конкретной позиции.

«Резюме — это как дипломная работа. Ее можно списать, но вы ее никогда не защитите», — отметила Булкина.

Она также призвала отказаться от использования нейросетей, чтобы сохранить индивидуальность и честно показать свои достижения, а также адаптировать их под конкретный запрос бизнеса.

Предприниматель, основательница Школы нейросетей и SMM, эксперт в сфере искусственного интеллекта Ксения Баранова до этого говорила, что сегодня в резюме особенно важно убедительно представить свой опыт, а не указать стаж. По словам специалиста, искусственный интеллект (ИИ) сделал акцент на «упаковке» резюме. Однако при этом нейросеть не делает резюме идеальнее, а лишь указывает на реальный опыт кандидата.

