Россиянам дали советы, как создать идеальное резюме

Эксперт Баранова: в резюме особенно важно представить свой опыт
Сегодня в резюме особенно важно убедительно представить свой опыт, а не указать стаж. Об этом Life.ru сообщила предприниматель, основательница Школы нейросетей и SMM, эксперт в сфере искусственного интеллекта Ксения Баранова.

По словам специалиста, искусственный интеллект (ИИ) сделал акцент на «упаковке» резюме. Однако при этом нейросеть не делает резюме идеальнее, а лишь указывает на реальный опыт кандидата. Если в резюме указаны общие слова и размытые формулировки, ИИ только подчеркивает отсутствие конкретики. Запрос на создание резюме «с нуля» в большинстве случаев дает шаблонный результат, который не способен выделить человека среди других кандидатов.

Эксперт объяснила, что качественное резюме должно начинаться с детального описания личных достижений. Следует указывать измеримые результаты, в числе которых рост охватов, число заключенных сделок или выполнение плановых показателей. Таким образом нейросеть оказывается инструментом усиления уже имеющегося опыта.

«Самое мощное, что дает ИИ — это формулировка. Он убирает мусор, делает текст плотным и понятным. Он умеет адаптировать одно и то же резюме под разные вакансии — а это сейчас критично. Потому что рынок больше не ищет «хорошего человека». Рынок ищет точное попадание в задачу. И если вы отправляете одно универсальное резюме в 20 компаний — вы проигрываете тем, кто подстраивает его под каждую роль», — отметила Баранова.

Для эффективной работы с нейросетью рекомендуется четко формулировать, например, предлагая ей действовать как HR-специалист с опытом в конкретной отрасли. Не менее важно указывать на ориентацию на конкретную вакансию и не ограничиваться первым результатом. В некоторых случаях добиться качественного текста получется лишь после нескольких этапов доработки, которые убирают клише, сокращают лишние фразы и добавляют конкретику.

