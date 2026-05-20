Названы устаревшие формулировки, которые не стоит писать в резюме в 2026 году

Резюме в 2026 году — это инструмент быстрой оценки кандидата. Его читают не последовательно, а по диагонали, выхватывая опыт, цифры и релевантные навыки. В такой логике любые общие формулировки перестают работать: они не дают информации и не помогают принять решение. При этом многие устойчивые фразы по-прежнему кочуют из резюме в резюме. О них «Газете.Ru» рассказала Светлана Быкова, руководитель практики «Бухгалтерия и финансы» консалтинговой компании get experts.

Первая такая формулировка — «Командный игрок с отличными коммуникативными навыками».

«Умение взаимодействовать с коллегами и партнерами входит в базовый набор требований практически для любой позиции, поэтому отдельного упоминания не требует. Проблема в том, что за такой фразой не видно реального опыта. Рекрутер не понимает, в каком формате вы работали с командой, какой уровень ответственности у вас был и к каким результатам это привело. Гораздо эффективнее описывать конкретные ситуации: участие в проекте, управление командой, взаимодействие с заказчиками. Любая формулировка, в которой есть действие и результат, будет работать сильнее, чем общее утверждение», — объяснила она.

Вторая — «Хочу развиваться и расти вместе с компанией».

«Такая фраза делает акцент на ожиданиях кандидата и не отвечает на главный вопрос работодателя: какую пользу человек принесет в работе уже сейчас. Кроме того, она может восприниматься как косвенный сигнал о недостатке опыта или уверенности в своих компетенциях. Для вакансий, где требуется быстрое включение в задачи, это становится дополнительным риском. В резюме логичнее фиксировать текущий профессиональный уровень и практическую ценность: какие задачи вы решали, в чем ваша экспертиза и как она может быть применена в компании», — рассказала эксперт.

Третья — «Ответственный и исполнительный».

По словам Быковой, эти качества не являются конкурентным преимуществом, поскольку относятся к базовым ожиданиям от любого сотрудника. Их наличие предполагается по умолчанию и не требует отдельного подтверждения.Если акцент делается только на таких характеристиках, возникает ощущение, что профессиональная часть опыта раскрыта слабо.

«Вместо этого стоит показывать ответственность через факты: зоны влияния, принятые решения, соблюдение сроков, управление ресурсами. Конкретные показатели и результаты дают гораздо более точное представление о профессиональном уровне», — посоветовала специалист.

Четвертая — «Опыт работы с большим объемом задач».

Формулировка звучит обобщенно и не дает понимания, как именно вы организуете работу. Для работодателя важнее не сам объем задач, а способность справляться с ним без потери качества.

«В резюме имеет смысл показать подход к работе: как вы выстраиваете приоритеты, какие инструменты используете, какие изменения внедряли для повышения эффективности. Описание процессов и результатов позволяет оценить управляемость нагрузки и уровень самостоятельности кандидата», — отметила Быкова.

Пятая — «Легко обучаюсь новому».

Без дополнительных пояснений эта фраза выглядит чересчур формально. Она не подтверждается фактами и не позволяет оценить скорость и глубину обучения. Иногда такая формулировка может вызывать и обратный эффект: создается ощущение, что кандидат делает ставку на обучение, а не на уже имеющийся опыт.

«Если навык обучения действительно важен, его лучше раскрывать через конкретные примеры: освоение инструментов, переход в другую область, внедрение новых практик. Важно привести сроки и результат, чтобы показать прикладную ценность», — считает эксперт.

Шестая — «Проактивный специалист».

Термин широко используется, но редко конкретизируется. В разных компаниях и ролях он может означать разные вещи, поэтому без контекста не несет понятной информации. Кроме того, не во всех функциях требуется выраженная инициативность: в ряде ролей важнее точное следование регламентам и стабильность выполнения задач.

«Чтобы избежать двусмысленности, лучше описывать конкретные инициативы: выявленные проблемы, предложенные решения и достигнутые изменения. Такой подход позволяет оценить уместность и эффективность действий кандидата», — сказала Быкова.

Седьмая — «Хочу получить должность…»

«Подобная формулировка фокусируется на намерениях кандидата и не добавляет информации о его профессиональном уровне. Резюме в первую очередь рассматривается как описание опыта и результатов, поэтому логичнее сразу обозначать свою роль через фактическую специализацию и достижения. Четкое позиционирование помогает быстрее соотнести кандидата с требованиями вакансии и понять уровень его экспертизы,» — отметила эксперт.

Восьмая — «Ориентирован на результат».

Фраза стала настолько распространенной, что утратила смысловую нагрузку. Она не позволяет отличить одного кандидата от другого и не подтверждает наличие конкретных достижений. Если результат действительно есть, его следует показывать напрямую: через динамику показателей, выполненные проекты, улучшения процессов.

Практика показывает, что описание результатов в цифрах или в формате «задача — действия — итог» дает рекрутеру гораздо больше информации, чем любая обобщающая характеристика», — отметила эксперт.

Ранее HR-директор посоветовала россиянам отправлять резюме в PDF, а не в Word