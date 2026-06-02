Косметолог рассказала, какой уход опасен для кожи перед поездкой на море

Перед поездкой на море для защиты кожи важно отказаться от агрессивных отшелушивающих средств и процедур, повышающих ее фоточувствительность. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт и косметолог Василина Миронова.

Так, она призвала не использовать средства с высоким содержанием АНА-кислот: гликолевой, молочной и салициловой, так как они делают эпидермис беззащитным перед ультрафиолетом. Это может привести к раздражениям и стойким пятнам. Кроме того, эксперт призвала отказаться от активных форм витамина А.

«Перед отпуском лучше сделать перерыв в использовании активных косметологических процедур либо перейти на более щадящие формы ухода. Также стоит избегать агрессивных скрабов с крупными абразивными частицами. Они травмируют кожу, делая ее более уязвимой к воздействию ультрафиолета и морской соли», — отметила Миронова.

У косметолога не стоит делать глубокие чистки, лазерные шлифовки и инвазивные методики, добавила специалист.

Врач-онколог Дмитрий Пензов до этого говорил, что в результате бесконтрольного воздействия солнца возрастает риск столкнуться с раком кожи, являющимся одним из самых распространенных онкологических заболеваний. По словам специалиста, загар является защитной реакцией кожи на повреждение активными солнечными лучами.

