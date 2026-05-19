Стилист раскрыл, в тренде ли сильный загар

Сильный загар делает образ вульгарным, поэтому лучше остановиться на легком бежевом оттенке. Об этом «Газете.Ru» заявил стилист, эксперт моды Владислав Лисовец.

«Cильно загорать точно не стоит, потому что это не модно. И сегодня лучше этого не делать, лучше следить за кожей. Дело в том, что в последние несколько лет светлая кожа или топленый легкий оттенок, достигающий и с помощью автозагара, такой легкий бежевый оттенок вполне себе подойдет. Сильнее точно загорать не стоит, потому что в любом случае загар всегда простит. Сильный загар всегда простит, и чаще всего вид становится вульгарным», — сказал он.

До этого стилист-имиджмейкер, эксперт по созданию индивидуального стиля через типажи внешности и цветотипы посоветовала при составлении гардероба на лето 2026 года важно обращать внимание на естественность и расслабленные силуэты. По словам эксперта, летом этого года стильным трендом будет «умная простота». В моде будут свободные брюки из легких тканей, оверсайз рубашки и мягкие костюмы без жестких линий. Одежда должна выглядеть легкой и дышащей.

Ранее стилист Лисовец назвал самые модные очки на лето.