Назван простой способ определить признаки деменции по почерку

Международная группа ученых выяснила, что особенности почерка могут помочь выявлять возрастное снижение когнитивных функций. Исследование показало, что у людей с нарушениями памяти и мышления меняются скорость письма, длина движений и организация штрихов. Работа опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Исследование провели ученые Университет Эворы. В нем участвовали 58 пожилых людей в возрасте от 62 до 99 лет, проживающих в домах престарелых. У 38 участников были диагностированы когнитивные нарушения, остальные 20 считались когнитивно здоровыми.

Добровольцы выполняли несколько заданий с использованием цифрового планшета и стилуса: рисовали точки и линии, переписывали предложения и записывали текст под диктовку.

Наиболее заметные различия проявились именно при диктанте — задаче, которая одновременно требует слушать, запоминать, преобразовывать речь в текст и координировать движения руки. Участники с когнитивными нарушениями писали медленнее, делали больше штрихов и использовали более короткие движения пера.

«Письмо — это не просто моторный навык, а своего рода окно в работу мозга», — отметила руководитель исследования, кинезиолог Ана Рита Матиаш.

По словам ученых, при снижении когнитивных функций мозгу становится сложнее справляться с задачами, требующими рабочей памяти и исполнительного контроля. Из-за этого письмо становится более медленным, фрагментированным и хуже скоординированным.

Авторы считают, что в будущем тесты на основе почерка могут стать недорогим инструментом для раннего выявления когнитивных нарушений без дорогостоящих обследований и визитов в клинику. Особенно перспективным такой подход может оказаться для домов престарелых и первичной диагностики.

При этом исследователи подчеркивают, что работа была пилотной: выборка оказалась небольшой, а влияние лекарств и изменение почерка со временем не оценивались. Для подтверждения результатов потребуются более крупные исследования.

