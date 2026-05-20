Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Назван простой способ определить признаки деменции по почерку

Frontiers: медленное письмо может быть признаком снижения когнитивных функций
Shutterstock

Международная группа ученых выяснила, что особенности почерка могут помочь выявлять возрастное снижение когнитивных функций. Исследование показало, что у людей с нарушениями памяти и мышления меняются скорость письма, длина движений и организация штрихов. Работа опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Исследование провели ученые Университет Эворы. В нем участвовали 58 пожилых людей в возрасте от 62 до 99 лет, проживающих в домах престарелых. У 38 участников были диагностированы когнитивные нарушения, остальные 20 считались когнитивно здоровыми.

Добровольцы выполняли несколько заданий с использованием цифрового планшета и стилуса: рисовали точки и линии, переписывали предложения и записывали текст под диктовку.

Наиболее заметные различия проявились именно при диктанте — задаче, которая одновременно требует слушать, запоминать, преобразовывать речь в текст и координировать движения руки. Участники с когнитивными нарушениями писали медленнее, делали больше штрихов и использовали более короткие движения пера.

«Письмо — это не просто моторный навык, а своего рода окно в работу мозга», — отметила руководитель исследования, кинезиолог Ана Рита Матиаш.

По словам ученых, при снижении когнитивных функций мозгу становится сложнее справляться с задачами, требующими рабочей памяти и исполнительного контроля. Из-за этого письмо становится более медленным, фрагментированным и хуже скоординированным.

Авторы считают, что в будущем тесты на основе почерка могут стать недорогим инструментом для раннего выявления когнитивных нарушений без дорогостоящих обследований и визитов в клинику. Особенно перспективным такой подход может оказаться для домов престарелых и первичной диагностики.

При этом исследователи подчеркивают, что работа была пилотной: выборка оказалась небольшой, а влияние лекарств и изменение почерка со временем не оценивались. Для подтверждения результатов потребуются более крупные исследования.

Ранее был назван фактор повышения риска деменции в четыре раза.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!