Графолог назвал причины резких изменений в почерке

Графолог Смыслов: смена почерка может указывать на эмоциональное истощение
PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

Резкая смена почерка зачастую указывает на сильный стресс, эмоциональное истощение и другие проблемы с внутренним состоянием человека. Об этом aif.ru рассказал графолог, кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов.

По словам эксперта, чаще всего заметны становятся изменения в размере букв. Внезапное уменьшение почерка может быть связано с депрессивным состоянием, подавленностью или повышенной тревожностью, в то время как крупные и размашистые буквы могут говорить о перевозбуждении и маниакальном состоянии.

Графолог отметил, что сильный наклон букв в разные стороны или хаотичность строк могут свидетельствовать об утрате самоконтроля и эмоциональной нестабильности. При этом сдвинутые строчки по вертикали могут быть признаком резкой смены настроения или проблем с концентрацией.

Помимо этого, внутреннее состояние может влиять на нажим пера.

«Слишком слабый, едва заметный нажим может быть признаком апатии и нехватки жизненной энергии. Чрезмерно сильный нажим, при котором бумага буквально продавливается, нередко сопровождает состояния скрытой агрессии или сильного внутреннего напряжения», — объяснил специалист.

Он также добавил,что большое количество непонятных исправлений и завитков, неожиданные разрывы в слове или хаотичные слипания могут быть вызваны когнитивными нарушениями.

Ранее графолог объяснила, почему у врачей самый неразборчивый почерк.

 
