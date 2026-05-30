В Турции опровергли сообщения о дополнительных сборах за оформление ВНЖ

Чифтчи: дополнительная плата за заявление на получение ВНЖ в Турции не взимается

Дополнительная плата за подачу заявления на получение вида на жительство (ВНЖ) в Турции не взимается. Об этом заявил глава МВД республики Мустафа Чифтчи, передает газета Türkiye.

«На 2026 год никаких дополнительных или последовательных повышений за пределами этой рамки не предусмотрено», — сказал он.

Глава МВД Турции напомнил, что в 2026 год плата за документы, оформляемые при выдаче разрешения на проживание, составляет 964 лиры (около 1,5 тыс. рублей). При подаче заявлений на получение разрешения на проживание никаких дополнительных сборов не взимается, отметил Чифтчи.

До этого СМИ сообщали, что в Турции почти в 15 раз подорожало оформление вида на жительство для россиян. Утверждалось, что стоимость ВНЖ составит $620 (около 46,5 тыс. рублей).

В декабре прошлого года Белый дом запустил сайт, на котором можно оформить «золотую карту», дающую вид на жительство в США. По информации на сайте, для ее получения соискатели должны будут заплатить $15 тыс.

Ранее у россиян появилась возможность оплачивать покупки в Турции по СБП.