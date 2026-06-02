Россиянам рассказали, какие астрономические явления можно увидеть летом 2026 года

Астроном Жуйко: сближение Венеры и Юпитера можно увидеть в июне

Летом 2026 года россиян ждут сразу несколько интересных астрономических явлений, которые можно увидеть невооруженным глазом. Об этом «Москве 24» рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

Так, по его словам, в начале июня можно наблюдать сближение Венеры и Юпитера, наименьшее расстояние между ними будет примерно 9 июня.

«А в конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна, что тоже можно наблюдать невооруженным глазом», – уточнил Жуйко.

В августе пройдет метеорный дождь Персеиды — падающие звезды, которые являются микроскопическими песчинками, сгорающими в атмосфере, можно будет увидеть 9, 10, 11 и 12 августа в любой точке России.

«В другие дни они не видны, и каждый год это происходит единовременно», – обратил внимание ученый.

Летом также можно будет увидеть комету 10P/Tempel 2, ее период обращения вокруг Солнца составляет около 5,75 года. Астроном уточнил, что москвичи смогут наблюдать ее при условии чистого неба и открытого от деревьев, зданий и ярких фонарей горизонта. Для этого им потребуется телескоп диаметром не менее 200 миллиметров.

Астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман до этого говорила, что этим летом жители и гости Москвы смогут увидеть метеорные потоки Боотиды и Персеиды, при этом первым значимым астрономическим событием окажется летнее солнцестояние — оно наступит 21 июня в 11:24 по московскому времени.

