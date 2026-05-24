Астроном объяснил реакцию метеозависимых на магнитные бури

Влияние магнитных бурь на человека сильно преувеличено. Об этом научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров заявил в беседе с РИА Новости.

По словам ученого, прямой связи между вспышками на Солнце, вызывающими магнитные бури на Земле, и самочувствием людей выявить не удалось. Назаров отметил, что у человека отсутствуют органы, способные напрямую воспринимать изменения магнитного поля.

Астроном считает, что возможное влияние солнечной активности на организм носит косвенный характер и может быть связано с другими механизмами, а также с психофизиологическим состоянием человека.

По мнению специалиста, в большинстве случаев ухудшение самочувствия во время магнитных бурь объясняется самовнушением.

18 мая автоматический зонд Solar Orbiter зафиксировал крупную группу солнечных пятен на обратной стороне Солнца. Масштаб явления привлек внимание ученых, поскольку похожая активность в мае 2024 года привела к одной из самых сильных магнитных бурь за последние десятилетия. Как рассказал «Газете.Ru» эксперт в области астрономии, ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров, аппарат находится на такой траектории, которая позволяет наблюдать сторону Солнца, недоступную для наблюдений с Земли.

Ранее российские физики выяснили, что происходит внутри атмосферных вихрей.