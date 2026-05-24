Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Астроном объяснил реакцию метеозависимых на магнитные бури

Астроном Назаров: влияние магнитных бурь на человека — самовнушение
Shutterstock

Влияние магнитных бурь на человека сильно преувеличено. Об этом научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров заявил в беседе с РИА Новости.

По словам ученого, прямой связи между вспышками на Солнце, вызывающими магнитные бури на Земле, и самочувствием людей выявить не удалось. Назаров отметил, что у человека отсутствуют органы, способные напрямую воспринимать изменения магнитного поля.

Астроном считает, что возможное влияние солнечной активности на организм носит косвенный характер и может быть связано с другими механизмами, а также с психофизиологическим состоянием человека.

По мнению специалиста, в большинстве случаев ухудшение самочувствия во время магнитных бурь объясняется самовнушением.

18 мая автоматический зонд Solar Orbiter зафиксировал крупную группу солнечных пятен на обратной стороне Солнца. Масштаб явления привлек внимание ученых, поскольку похожая активность в мае 2024 года привела к одной из самых сильных магнитных бурь за последние десятилетия. Как рассказал «Газете.Ru» эксперт в области астрономии, ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров, аппарат находится на такой траектории, которая позволяет наблюдать сторону Солнца, недоступную для наблюдений с Земли.

Ранее российские физики выяснили, что происходит внутри атмосферных вихрей.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!