Швейцарская туристка пересекла границу с несколькими десятками чемоданов

Туристка из Швейцарии вернулась в страну с 55 чемоданами

Жительница Швейцарии привезла из отпуска в Германии более полусотни чемоданов, вызвав переполох среди сотрудников таможенной службы. Об этом сообщает издание Bild.

31 мая женщина на собственном фургоне пересекла границу между двумя странами возле коммуны Тайнген.

Таможенники вынуждены были тщательно проверить каждый из 55 чемоданов туристки, пропустив их через рентгеновский аппарат. В ходе проверки никаких запрещенных к ввозу в Швейцарию товаров обнаружено не было. В багаже находились лишь личные вещи путешественницы.

В материале отмечается, что любой житель Швейцарии может беспошлинно ввозить в страну неограниченное количество вещей, если багаж был с собой при выезде.

