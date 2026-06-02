Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Швейцарская туристка пересекла границу с несколькими десятками чемоданов

Туристка из Швейцарии вернулась в страну с 55 чемоданами
CatwalkPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Швейцарии привезла из отпуска в Германии более полусотни чемоданов, вызвав переполох среди сотрудников таможенной службы. Об этом сообщает издание Bild.

31 мая женщина на собственном фургоне пересекла границу между двумя странами возле коммуны Тайнген.

Таможенники вынуждены были тщательно проверить каждый из 55 чемоданов туристки, пропустив их через рентгеновский аппарат. В ходе проверки никаких запрещенных к ввозу в Швейцарию товаров обнаружено не было. В багаже находились лишь личные вещи путешественницы.

В материале отмечается, что любой житель Швейцарии может беспошлинно ввозить в страну неограниченное количество вещей, если багаж был с собой при выезде.

19 мая стало известно, что в аэропорту Домодедово таможенники нашли в чемодане россиянина 19 монет Российской империи.

Ранее в багаже у пассажирки самолета обнаружили двух медвежат.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!