В багаже у пассажирки самолета обнаружили двух медвежат

PYOK: медвежата не выжили при перевозке в багажном отделении самолета

В аэропорту Дубая задержали пассажирку, которая пыталась провезти в чемодане двух детенышей редкого вида медведей. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Таможенники заметили подозрительные объекты при сканировании багажа и отправили чемодан на досмотр. После чего внутри сумки обнаружили животных в синей корзине.

На место вызвали дежурного ветеринара, однако к его приезду детеныши уже не дышали. Предполагается, что они не выдержали длительного воздействия низких температур в багажном отсеке самолета.

Женщина азиатской внешности заявила, что не знала о содержимом чемодана и получила деньги только за перевозку багажа. Ее арестовали и обвинили в контрабанде редких животных.

Власти напомнили, что перевозка видов, находящихся под охраной международных соглашений, строго контролируется, а за подобные нарушения в ОАЭ предусмотрена серьезная ответственность.

