Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Юрист раскрыла, кому работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет

Юрист Портнова: работающим пенсионерам и инвалидам положен отпуск за свой счет
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

В России работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет некоторым категориям граждан, среди которых работающие пенсионеры и инвалиды. Об этом сообщила РИА Новости юрист Марианна Портнова.

Как уточнила эксперт, работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году.

«Аналогичный по продолжительности отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, умерших из-за военной травмы или заболевания», — сказала юрист.

По словам Портновой, работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году.

Кроме того специалист отметила, что по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам сотруднику по его заявлению работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. В качестве примера она привела рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близкого родственника.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что некоторым россиянам работодатель не имеет права отказать в летнем отпуске. По закону установлен перечень категорий граждан, которые могут уйти на отдых в любое удобное для них время.

В список тех, кому не вправе отказать в летнем отдыхе, входят, в частности, родители, опекуны и попечители несовершеннолетних детей-инвалидов – согласно ТК РФ они берут отдых в любое время без необходимости обосновывать свой выбор. Такие же льготы полагаются многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Ранее Онищенко раскритиковал идею увеличить отпуск работающим россиянам с 28 до 35 дней.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!