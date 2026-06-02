Юрист раскрыла, кому работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет

В России работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет некоторым категориям граждан, среди которых работающие пенсионеры и инвалиды. Об этом сообщила РИА Новости юрист Марианна Портнова.

Как уточнила эксперт, работающие пенсионеры по старости могут рассчитывать на отпуск за свой счет до 14 календарных дней в году.

«Аналогичный по продолжительности отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, умерших из-за военной травмы или заболевания», — сказала юрист.

По словам Портновой, работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году.

Кроме того специалист отметила, что по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам сотруднику по его заявлению работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. В качестве примера она привела рождение ребенка, регистрацию брака или смерть близкого родственника.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что некоторым россиянам работодатель не имеет права отказать в летнем отпуске. По закону установлен перечень категорий граждан, которые могут уйти на отдых в любое удобное для них время.

В список тех, кому не вправе отказать в летнем отдыхе, входят, в частности, родители, опекуны и попечители несовершеннолетних детей-инвалидов – согласно ТК РФ они берут отдых в любое время без необходимости обосновывать свой выбор. Такие же льготы полагаются многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

