Онищенко раскритиковал идею увеличить отпуск работающим россиянам с 28 до 35 дней

Академик Онищенко высказался против увеличения отпуска россиянам с 28 до 35 дней

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью «Ридусу» прокомментировал предложение депутата Государственной думы РФ Николая Новичкова увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней.

Эксперт высказался против данной инициативы, напомнив, что система отпусков в России достаточно многогранна.

«Отпуск у всех разный. У учителей он длится два месяца, у шахтеров и металлургов — еще больше. У медиков, полицейских, военнослужащих длительность отпуска тоже отличается. Постановка вопроса об увеличении отпуска именно таким образом является безграмотной», — сказал Онищенко.

Более того, нет расчетов, во сколько это обойдется бюджету и предпринимателям, добавил он.

Как считает Новичков, 35-дневный отпуск даст возможность россиянам полноценно отдохнуть, восстановить силы. Кроме того, мера предотвратит профессиональное выгорание.

Стандартный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Отдельным категориям граждан предоставляются удлиненные отпуска, например сотрудникам с инвалидностью — не менее 30 календарных дней.

