СМИ сообщили о глобальной угрозе, исходящей от «ледника Судного дня»

«Ледник Судного дня», сравнимый по размеру с территорией Великобритании, может полностью затопить шесть стран. Об этом сообщает газета Daily Express.

В материале говорится, что огромный ледник Туэйтса грозит отделиться от Антарктиды, в результате чего некоторые страны могут оказаться перед угрозой полного исчезновения.

Находящийся в западной части Антарктиды ледник Туэйтса является самым широким в мире, он обладает потенциальной способностью резко изменить уровень Мирового океана. В нем содержится столько льда, что он способен увеличить уровень Мирового океана на 60 сантиметров.

В случае если «ледник Судного дня» полностью растает, то Великобритании и Нидерландам угрожает полное затопление. Особенно это касается Амстердама, Роттердама и Гааги, которые расположены значительно ниже уровня моря.

В зоне риска также окажутся некоторые районы Соединенных Штатов и почти 70% территории Бангладеш, находящегося менее чем в одном метре над уровнем моря. К 2100 году вода может поглотить 90% территории Мальдив и островное государство Тувалу.

25 мая климатолог Екатерина Пестрякова рассказала о возможности массовой миграции в Россию из-за «ледника Судного дня».

Ранее ученые предупредили о глобальной климатической катастрофе.