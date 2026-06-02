Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

СМИ сообщили о глобальной угрозе, исходящей от «ледника Судного дня»

Daily Express: антарктический ледник может затопить шесть стран
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ледник Судного дня», сравнимый по размеру с территорией Великобритании, может полностью затопить шесть стран. Об этом сообщает газета Daily Express.

В материале говорится, что огромный ледник Туэйтса грозит отделиться от Антарктиды, в результате чего некоторые страны могут оказаться перед угрозой полного исчезновения.

Находящийся в западной части Антарктиды ледник Туэйтса является самым широким в мире, он обладает потенциальной способностью резко изменить уровень Мирового океана. В нем содержится столько льда, что он способен увеличить уровень Мирового океана на 60 сантиметров.

В случае если «ледник Судного дня» полностью растает, то Великобритании и Нидерландам угрожает полное затопление. Особенно это касается Амстердама, Роттердама и Гааги, которые расположены значительно ниже уровня моря.

В зоне риска также окажутся некоторые районы Соединенных Штатов и почти 70% территории Бангладеш, находящегося менее чем в одном метре над уровнем моря. К 2100 году вода может поглотить 90% территории Мальдив и островное государство Тувалу.

25 мая климатолог Екатерина Пестрякова рассказала о возможности массовой миграции в Россию из-за «ледника Судного дня».

Ранее ученые предупредили о глобальной климатической катастрофе.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!