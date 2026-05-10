Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Ученые предупредили о глобальной климатической катастрофе

NC: шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось
Global Look Press

Шельфовые ледники в Антарктиде, возможно, тают быстрее, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Communications.

В публикации отмечается, что главное глобальное последствие заключается в ускорении повышения уровня моря.

«Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря», — сказал один из исследователей Цинь Чжоу.

Авторы работы предупреждают, что если антарктический шельф станет слабее или начнет разрушаться, то процесс может высвободить гигатонны льда, которые в данный момент удерживает своеобразный ледяной щит. Ученые предупреждают, что от гипотетического наводнения пострадают миллионы миллионы людей, так как отсутствие ледяного щита может поднять уровень моря на 58 метров.

Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, которые текут от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты. Эти ледники — продолжение наземных ледниковых покровов.

Ранее была оценена угроза таяния ледника «Судного дня» размером с Британию для России.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!