Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Климатолог предрекла массовую миграцию в Россию из-за «ледника Судного дня»

Климатолог Пестрякова: разрушение ледников приведет к массовой миграции в Россию
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрушение ледников на фоне глобального потепления повышает уровень Мирового океана, что в конечном итоге создаёт массу рисков, включая проблемы с пресной водой и потенциальное затопление. В частности, возникнет риск массовой миграции иностранных граждан в Россию, рассказала 360.ru климатолог Екатерина Пестрякова.

Комментируя разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде, который также называют «ледником Судного дня», эксперт отметила, что уровень Мирового океана сильно поднимется в случае, если массив потеряет функцию барьера. По словам Пестряковой, в России в зоне риска находятся Санкт-Петербург, Западная Сибирь и побережье Балтики.

В то же время ключевой проблемой, по мнению климатолога, станет не потоп, а нехватка пресной воды – это в перспективе может привести к миграции населения.

«Среднеазиатские республики, не имеющие выхода к морю, столкнутся с настоящим кризисом, — считает эксперт. — А Россия обладает огромными ресурсами, и все захотят перебраться сюда».

Напомним, до этого кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв сообщил, что разрушение ледника Туэйтс приведёт к мировому потопу. По его прогнозу, уровень Мирового океана, согласно прогнозам, должен подняться на 40-100 см. Это при том, что за весь прошлый век Мировой океан поднялся на 17 см.

Ранее учёные предупредили о глобальной климатической катастрофе.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!