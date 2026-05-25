Климатолог предрекла массовую миграцию в Россию из-за «ледника Судного дня»

Разрушение ледников на фоне глобального потепления повышает уровень Мирового океана, что в конечном итоге создаёт массу рисков, включая проблемы с пресной водой и потенциальное затопление. В частности, возникнет риск массовой миграции иностранных граждан в Россию, рассказала 360.ru климатолог Екатерина Пестрякова.

Комментируя разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде, который также называют «ледником Судного дня», эксперт отметила, что уровень Мирового океана сильно поднимется в случае, если массив потеряет функцию барьера. По словам Пестряковой, в России в зоне риска находятся Санкт-Петербург, Западная Сибирь и побережье Балтики.

В то же время ключевой проблемой, по мнению климатолога, станет не потоп, а нехватка пресной воды – это в перспективе может привести к миграции населения.

«Среднеазиатские республики, не имеющие выхода к морю, столкнутся с настоящим кризисом, — считает эксперт. — А Россия обладает огромными ресурсами, и все захотят перебраться сюда».

Напомним, до этого кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв сообщил, что разрушение ледника Туэйтс приведёт к мировому потопу. По его прогнозу, уровень Мирового океана, согласно прогнозам, должен подняться на 40-100 см. Это при том, что за весь прошлый век Мировой океан поднялся на 17 см.

