Бывшему сенатору Арашукову не удалось перевестись в колонию, где находится его отец

РИА Новости: суд отказал экс-сенатору Арашукову в переводе в колонию к отцу

Суд отказался переводить приговоренного к пожизненному лишению свободы экс-сенатора Рауфа Арашукова в колонию, где находится его отец. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Арашуков ходатайствовал о переводе его из оренбургской колонии «Черный дельфин» в колонию особого режима «Торбеевский централ» в Мордовии. Там отбывает пожизненный срок его отец. Прошение о переводе бывший сенатор подал в ходе рассмотрения апелляции на приговор по делу о даче взятки сотруднику колонии.

30 апреля стало известно, что суд отказал Арашукову в компенсации морального вреда за невыдачу продуктов.

В январе этого года суд приговорил Арашукова к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Самого Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Позднее арестовали и его отца Рауля. По версии следствия, именно отец организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа.

Ранее Арашуков жаловался на пытки и провокации в «Черном дельфине».