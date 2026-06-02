Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Бывшему сенатору Арашукову не удалось перевестись в колонию, где находится его отец

РИА Новости: суд отказал экс-сенатору Арашукову в переводе в колонию к отцу
Илья Питалев/РИА Новости

Суд отказался переводить приговоренного к пожизненному лишению свободы экс-сенатора Рауфа Арашукова в колонию, где находится его отец. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

Арашуков ходатайствовал о переводе его из оренбургской колонии «Черный дельфин» в колонию особого режима «Торбеевский централ» в Мордовии. Там отбывает пожизненный срок его отец. Прошение о переводе бывший сенатор подал в ходе рассмотрения апелляции на приговор по делу о даче взятки сотруднику колонии.

30 апреля стало известно, что суд отказал Арашукову в компенсации морального вреда за невыдачу продуктов.

В январе этого года суд приговорил Арашукова к дополнительным 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 млн рублей за попытку дачи взятки сотруднику колонии. Через адвоката он пытался передать 6 млн рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Самого Арашукова задержали в 2019 году прямо на заседании Совета Федерации. Позднее арестовали и его отца Рауля. По версии следствия, именно отец организовал преступное сообщество, занимавшееся хищениями газа.

Ранее Арашуков жаловался на пытки и провокации в «Черном дельфине».

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!