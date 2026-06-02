Россияне на длинных июньских выходных массово собрались в Санкт-Петербург

По бронированиям на период с 11 по 14 июня 2026 года лидирует Санкт-Петербург — на него приходится 14% от всех бронирований на этот период. В тройку лидеров традиционно входят Краснодарский край и Москва, на которые приходится 12 и 11%, соответственно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Отелло.

Также в топ-10 сейчас входят Нижегородская область, республика Татарстан, Новосибирская, Московская, Ярославская и Калининградская области и республика Алтай.

Средняя продолжительность бронирования проживания по топ-10 направлениям составляет 2 ночи. Дольше всего планируют останавливаться в Краснодарском крае — в среднем на 4 ночи, а также в Санкт-Петербурге, Калининградской и Новосибирской областях — на 3 ночи. Больше всего бронирований с заездом 12 июня, также достаточно много на 11-е число, а первые брони на этот период были сделаны еще в августе 2025 года.

Важно отметить, что по итогам длинных выходных топ популярных направлений может измениться, так как летом люди довольно часто путешествуют спонтанно. Так, в 2025 году около четверти бронирований на этот период было сделано буквально за три дня до начала длинных выходных (с 9 по 11 июня).

В прошлом году список популярных направлений по итогам июньских выходных выглядел немного иначе — лидировал Краснодарский край, далее шла Москва и замыкал тройку лидеров Санкт-Петербург. Заметно вырос интерес к Нижегородской области, которая в этом году вошла в топ-5, а также к Калининградской области и республике Алтай, которые в прошлом году были в топ-15. Заметнее всего вырос интерес к Ярославской области, которая в прошлом году была на 17-м месте.

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью, по данным Отелло, пользуется Белоруссия — на нее сейчас приходится 2,5% от всех бронирований на этот период. Также в тройку лидеров среди зарубежных направлений входят Турция и Грузия.

