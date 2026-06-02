Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПадение БПЛА в РумынииПМЭФ-2026
Общество

Россияне на длинных июньских выходных массово собрались в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург лидирует по бронированиям на длинные выходные в июне 2026 года
Stanislav Samoylik/Shutterstock/FOTODOM

По бронированиям на период с 11 по 14 июня 2026 года лидирует Санкт-Петербург — на него приходится 14% от всех бронирований на этот период. В тройку лидеров традиционно входят Краснодарский край и Москва, на которые приходится 12 и 11%, соответственно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Отелло.

Также в топ-10 сейчас входят Нижегородская область, республика Татарстан, Новосибирская, Московская, Ярославская и Калининградская области и республика Алтай.

Средняя продолжительность бронирования проживания по топ-10 направлениям составляет 2 ночи. Дольше всего планируют останавливаться в Краснодарском крае — в среднем на 4 ночи, а также в Санкт-Петербурге, Калининградской и Новосибирской областях — на 3 ночи. Больше всего бронирований с заездом 12 июня, также достаточно много на 11-е число, а первые брони на этот период были сделаны еще в августе 2025 года.

Важно отметить, что по итогам длинных выходных топ популярных направлений может измениться, так как летом люди довольно часто путешествуют спонтанно. Так, в 2025 году около четверти бронирований на этот период было сделано буквально за три дня до начала длинных выходных (с 9 по 11 июня).

В прошлом году список популярных направлений по итогам июньских выходных выглядел немного иначе — лидировал Краснодарский край, далее шла Москва и замыкал тройку лидеров Санкт-Петербург. Заметно вырос интерес к Нижегородской области, которая в этом году вошла в топ-5, а также к Калининградской области и республике Алтай, которые в прошлом году были в топ-15. Заметнее всего вырос интерес к Ярославской области, которая в прошлом году была на 17-м месте.

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью, по данным Отелло, пользуется Белоруссия — на нее сейчас приходится 2,5% от всех бронирований на этот период. Также в тройку лидеров среди зарубежных направлений входят Турция и Грузия.

Ранее в России выросла популярность внутреннего премиум-туризма.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!