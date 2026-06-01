В России растет популярность внутреннего премиум-туризма

Одним из главных трендов года в туристической отрасли стала растущая популярность России в премиум-сегменте. Все больше туристов выбирают внутренние направления, рассказала «Газете.Ru» Ирина Мануильская, директор офиса продаж туристической компании «Содис».

«Многие туристы, которые ездили за рубеж, сейчас приезжают в Кисловодск и оказываются в восторге от той лечебной базы, которую предлагают пятизвездочные отели», — отмечает она.

По словам эксперта, особой популярностью в премиум-сегменте пользуются Камчатка, Алтай, Байкал, Сахалин и Кольский полуостров. Спрос растет на экспедиционные и природные маршруты — рафтинг, восхождения на вулканы, морские прогулки, гастрономические впечатления и путешествия с яркой эмоциональной составляющей. Также в числе самых востребованных направлений остаются Мальдивы и Турция. Мальдивы сохраняют лидерство благодаря запросу на приватность, SPA-программы и формат «полного восстановления». Турция остается главным семейным направлением за счет высокого уровня сервиса и удобной логистики.

Эксперт отмечает, что премиальный туризм перестал быть исключительно «отдыхом у моря». Молодая аудитория все чаще выбирает поездки с элементами экстрима и ярких впечатлений, туристы среднего возраста совмещают отдых с обучением и культурными маршрутами, а старшего возраста ставят приоритетом комфорт, спокойствие и высокий уровень сервиса.

Главным фактором роста стоимости поездки сегодня остается перелет бизнес-классом. Также существенно увеличивают чек индивидуальные услуги: приватные гиды, закрытые экскурсии, персональные ассистенты, специальные сценарии путешествий и эксклюзивный доступ к объектам без очередей.

При этом существует распространенный миф, что премиальный туризм доступен исключительно узкому кругу обеспеченных людей.

«Главная идея премиального путешествия — это не высокая цена, а индивидуальный подход. Даже если бюджет ограничен, можно уменьшить количество ночей, выбрать другой отель или другую страну, но добавить какую-то изюминку: красивый номер, необычную экскурсию», — подчеркивает она.

Еще один заметный тренд — изменение поведения клиентов.

«В первую очередь — это бронирование в последний момент. Очень часто запрос звучит так: «У меня появилась свободная неделя, давайте срочно что-нибудь подберем», — поделилась она. Туристы стали чаще бронировать поездки в последний момент, выбирать короткие путешествия и отдавать предпочтение направлениям с прямыми перелетами и упрощенным въездом, резюмировала специалист.

