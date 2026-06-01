Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В России планируют ввести единый билет для пригородных поездок

Никитин: Минтранс РФ внедрит единый электронный билет для пригородных поездок
Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

Единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта планируют ввести в России. Об этом заявил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин.

Он рассказал, что правовым фундаментом для этого является закон, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ.

В апреле текущего года правительство утвердило Концепцию развития пригородных перевозок до 2035-го, где цифровизация стоит на первом месте, отметил министр.

По его словам, главная задача сейчас — техническая. Для реализации идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта, подчеркнул Никитин.

Он добавил, что Минтранс стремится к созданию независимой и удобной системы, работающей как единое целое.

До этого министерство транспорта предложило ввести на железнодорожных переездах систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений.

Ранее сообщалось, что РЖД запустят турпоезд на МЦК.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!