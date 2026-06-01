В России планируют ввести единый билет для пригородных поездок

Единый электронный билет в пригороде на разные виды транспорта планируют ввести в России. Об этом заявил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин.

Он рассказал, что правовым фундаментом для этого является закон, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ.

В апреле текущего года правительство утвердило Концепцию развития пригородных перевозок до 2035-го, где цифровизация стоит на первом месте, отметил министр.

По его словам, главная задача сейчас — техническая. Для реализации идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта, подчеркнул Никитин.

Он добавил, что Минтранс стремится к созданию независимой и удобной системы, работающей как единое целое.

