В Приморье педофил изнасиловал пятерых девочек

Жителя Артема подозревают в изнасиловании несовершеннолетних, жертвами педофила стали пять девочек. Об этом сообщает СУ СК РФ Приморского края.

По версии следствия, обвиняемый проживал в частном доме в Артеме, в течение года он приглашал к себе в гости несовершеннолетних и насиловал их. Пятерым пострадавшим девочкам было по 11 лет. Фигурант задержан и заключен под стражу, возбуждено уголовное дело, правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к аналогичным преступлениям.

По данным Telegram-канала Amur Mash, педофил наряжался в женскую одежду, раздевал своих жертв и насиловал, девочкам он платил по тысяче рублей за встречу, сейчас с ними работают психологи.

До этого на Кубани юноша надругался над 14-летней школьницей. По данным суда, инцидент произошел в станице Ереминской. Обвиняемый в лесу встретил знакомую девочку. Он изнасиловал, бросил ее и скрылся. Лабинский районный суд Краснодарского края приговорил 20-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы.

Ранее в Тюмени педофил затащил девочку в подъезд и чуть не изнасиловал.