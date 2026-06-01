Жители Московской области вышли на народный сход против создания карьера

Жители Подмосковья вышли на народный сход и обратились к губернатору Воробьеву

Жители Рузского муниципального округа обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой предотвратить создание карьера между деревней Корчманово и селом Аннино без проведения соответствующих экспертиз. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Московской области».

На народном собрании местные жители записали коллективное видеообращение, в котором призвали остановить работы до завершения независимой оценки ситуации.

По их словам, разработка карьера в непосредственной близости к населенным пунктам может причинить значительный вред экологии, уничтожить места обитания редких видов животных и птиц, а также негативно сказаться на водосборе Озернинского водохранилища и природных комплексах Рузского района.

Местные жители требуют остановить работы до проведения публичных слушаний и независимых экспертиз, учитывающих мнение как специалистов, так и людей, проживающих на этой территории.

«Мы просим защитить не только наши дома, но и право людей на безопасную и благоприятную среду!», — говорится в обращении к губернатору.

В прошлом году жители Подмосковья уже выражали недовольство по поводу нарушения природоохранных норм. В районе деревни Редькино в городском округе Руза началась масштабная вырубка более 400 гектаров реликтового леса с редкими животными для разработки песчаного карьера.

Экспертиза, проведенная в 2021 году, выявила наличие более 30 видов редких растений и животных в этом лесном массиве, однако последующая проверка неожиданно показала их полное «исчезновение». Это вызвало серьезные вопросы у местных жителей, которые считают такие результаты крайне сомнительными.

Граждане, выступающие против вырубки леса, обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно остановить уничтожение леса и придать этой территории охранный статус, включив ее в состав заповедника.

