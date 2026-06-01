Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Жители Московской области вышли на народный сход против создания карьера

Жители Подмосковья вышли на народный сход и обратились к губернатору Воробьеву
Telegram-канал «Новости Московской области»

Жители Рузского муниципального округа обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой предотвратить создание карьера между деревней Корчманово и селом Аннино без проведения соответствующих экспертиз. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Московской области».

На народном собрании местные жители записали коллективное видеообращение, в котором призвали остановить работы до завершения независимой оценки ситуации.

По их словам, разработка карьера в непосредственной близости к населенным пунктам может причинить значительный вред экологии, уничтожить места обитания редких видов животных и птиц, а также негативно сказаться на водосборе Озернинского водохранилища и природных комплексах Рузского района.

Местные жители требуют остановить работы до проведения публичных слушаний и независимых экспертиз, учитывающих мнение как специалистов, так и людей, проживающих на этой территории.

«Мы просим защитить не только наши дома, но и право людей на безопасную и благоприятную среду!», — говорится в обращении к губернатору.

В прошлом году жители Подмосковья уже выражали недовольство по поводу нарушения природоохранных норм. В районе деревни Редькино в городском округе Руза началась масштабная вырубка более 400 гектаров реликтового леса с редкими животными для разработки песчаного карьера.

Экспертиза, проведенная в 2021 году, выявила наличие более 30 видов редких растений и животных в этом лесном массиве, однако последующая проверка неожиданно показала их полное «исчезновение». Это вызвало серьезные вопросы у местных жителей, которые считают такие результаты крайне сомнительными.

Граждане, выступающие против вырубки леса, обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно остановить уничтожение леса и придать этой территории охранный статус, включив ее в состав заповедника.

Ранее в Калининграде арестовали директора нацпарка «Куршская коса» за незаконную вырубку леса.

 
Теперь вы знаете
Поручение Путина по интернету, конец переговоров Ирана с США и новая выплата семьям. Главное за 1 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!