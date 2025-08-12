На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье начали вырубать по пять гектаров Рузского леса в сутки

В лесу у деревни Редькино-2 Московской области вырубают лес с редкими животными
Возле деревни Редькино-2 вырубают около пяти гектаров леса в день. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Московской области».

«Вырубка сплошная, хотя само министерство экологии МО подтверждает, что на этой территории более 40 представителей ККМО (Красная книга Московской области)», — говорится в сообщении

В заявлении отмечается, что по российским законам не должно быть сплошной вырубки. Кроме того, минэкологии Московской области не контролирует недропользователя.

«Соответственно недропользователь делает то, что ему выгодно: нет леса, нет болот — нет доказательств, что [представители] ККМО здесь есть и это и их дом», — подчеркнули общественники.

Они добавили, что для леса в Редькино-2 начинается «обратный отсчет».

В июле жители дачных поселков и деревень в Рузском районе Подмосковье уже били тревогу. Она обратили внимание на то, что рядом с ними начали вырубать лес ради создания карьер. Люди опасаются, что котлован будут использовать под свалку мусора.

Ранее эколог рассказал, какие деревья запрещено вырубать на дачном участке.

