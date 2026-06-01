Министр просвещения рассказал, как прошел первый день ЕГЭ-2026

Кравцов: утечек экзаменационных материалов в первый день ЕГЭ не было

Первый день основного периода ЕГЭ-2026 прошел организованно и без сбоев. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

«Сегодня прошел первый единый государственный экзамен по трем предметам — истории, литературе и химии. Экзамен прошел без сбоев, организованно. Никаких утечек материалов не было», — сказал он.

По данным Минпросвещения, в текущем году ЕГЭ сдают почти 750 тысяч школьников, из них 663 тысячи выпускники этого года. Экзамены проходят во всех 89 регионах России, а также в образовательных организациях 54 стран мира. 1 июня выпускники 11-х классов будут сдавать историю, литературу и химию; 8 июня — математику базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание, физику; 15 июня — биологию, географию, письменную часть экзамена по иностранным языкам; 18-19 июня — информатику, а также устную часть экзамена по иностранным языкам.

Резервными днями для сдачи всех предметов в этом году определены 22-25 июня. Пересдача одного предмета 8 или 9 июля.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ невозможна из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Он подчеркнул, что призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, иначе каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать без переезда.

