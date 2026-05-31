Онищенко оценил идею отмены ЕГЭ

Онищенко: отмена ЕГЭ станет еще худшим решением, чем его введение
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил ТАСС, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) станет худшим решением.

«Отмена ЕГЭ - это будет еще хуже, чем его введение», — сказал он.

По словам Онищенко, современные учителя уже не умеют проводить испытания по другим методикам.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ невозможна из-за отсутствия альтернативной модели оценки знаний выпускников, которая устраивала бы всех. Он подчеркнул, что призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, иначе каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать без переезда.

Музаев признал, что действующая модель не идеальна, но она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность.

Ранее Онищенко призвал к одной радикальной мере для защиты от завоза Эболы в Россию.

 
