В Подмосковье отец расправился с дочерью-младенцем и получил срок 22 года

В Подмосковье суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в расправе над собственным ребенком. Об этом сообщает Московский областной суд.

По версии следствия, пятимесячная девочка постоянно плакала и раздражала этим отца. Недовольный ситуацией родитель ударил дочь не менее 21 раза по голове. В этот момент рядом находились его возлюбленная и падчерица. Спасти ребенка не смогли.

Во время расследования выяснилось, что до инцидента фигурант почти год избивал партнершу, когда та была беременной, а также ее дочь.

Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он выплатит штраф в размере 60 тысяч рублей.

