Супругов из Норильска лишили родительских прав после смерти их сына от голода

Супругов из Норильска, чей пятимесячный ребенок умер от голода, лишили родительских прав. Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

Установлено, что в конце декабря 2025 года женщина оставила своих четверых детей в возрасте пяти месяцев, 1 года, 2 и 15 лет на несколько дней (по другим данным, на несколько месяцев) одних в квартире. В результате пятимесячный мальчик умер от голода. Девочки одного и двух лет попали в больницу в тяжелом состоянии.

Муж женщины и отец двоих из четверых детей отбывает наказание за нанесение побоев супруге и 15-летней падчерице. Сама женщина признала вину, отметив, что на тот момент у нее было эмоциональное напряжение: ей было тяжело справляться с четырьмя детьми, она устала и не хотела возвращаться домой.

В отношении матери детей было возбуждено уголовное дело, ее заключили под стражу. Как рассказала 15-летняя дочь женщины на допросе, мать в конце сентября прошлого года познакомилась с мужчиной и стала уезжать к нему, принося детям минимальный набор продуктов раз в три-четыре дня. Девочка никому не рассказывала о происходящем, чтобы у матери не было проблем.

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова заявила, что со старшим ребенком после произошедшего работают психологи. Состояние малышей стабилизировали. Детский омбудсмен пообещала, что с ее стороны будет обеспечено сопровождение детей и их дальнейшее жизнеустройство.

Ранее главврачу больницы в Норильске вынесли представление после смерти младенца от голода.

 
