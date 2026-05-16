Няня хотела успокоить младенца с помощью препарата, но ребенок не выжил

Няню из Великобритании будут судить за то, что она напоила ребенка седативным средством. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина по имени Сара Дэвидсон работала в семье ночной няней, находясь в их доме с 21:00 до 07:00. Младенец нередко капризничал, беспокоился и часто просыпался ночью.

Не исключается, что няня хотела, чтобы ребенок заснул, поэтому дала ему препарат. Спустя какое-то время он почувствовал себя хуже, а позже в дом вызвали скорую помощь, но спасти младенца не смогли.

Когда на место приехали полицейские, они не проверили бутылочку мальчика, не арестовали и даже не допросили Дэвидсон. Причиной посчитали несчастный случай. Однако позже правоохранителям удало восстановить картину произошедшего.

Известно, что женщина в профессии уже 20 лет. В агентство, через которое родители наняли няню, нельзя устроиться без десяти рекомендаций, актуальной справки об отсутствии судимостей и документа о прохождении курсов по оказанию первой помощи. Также няни не могут давать детям лекарства.

