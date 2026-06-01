В Следкоме рассказали о дополнительных мерах по поиску семьи Усольцевых

СК: дополнительные мероприятия по поиску Усольцевых пройдут в ближайшее время

Дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых состоятся в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых продолжается. В ближайшее время будут организованы дополнительные поисковые мероприятия», — сказали в ведомстве.

Семья из трех человек пропала в Красноярском крае в сентябре прошлого года. Это привело к одним из самых масштабных поисков в регионе, но найти исчезнувших родителей и ребенка так и не удалось.

В конце мая во время трехдневных поисков специалисты предприняли еще одну попытку найти семью, но сделать это не удалось.

Подполковник запаса МВД Олег Иванников допустил, что в исчезновении семьи могут быть замешаны третьи лица. По его мнению, на Усольцевых могли напасть браконьеры, которые охотились без лицензии. Члены семьи могли стать нежелательными свидетелями преступлений, с ними могли расправиться, чтобы скрыть незаконный промысел, предположил Иванников.

Он добавил, что также могло произойти непреднамеренное преступление. Силуэт Усольцевых могли спутать в густой чаще с животными и произвести случайный выстрел.

Ранее исследователь допустил, что в пещере с Усольцевыми произошло ЧП.