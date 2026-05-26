Названа новая версия исчезновения семьи Усольцевых

Подполковник Иванников: Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

В исчезновении семьи Усольцевых, которая пропала в тайге в районе Кутурчина Манско-Уярского округа Красноярского края в сентябре 2025 года, могут быть замешаны третьи лица. Об этом в интервью aif.ru рассказал подполковник запаса МВД Олег Иванников.

По его мнению, на Усольцевых могли напасть браконьеры, которые охотились без лицензии. Члены семьи могли стать нежелательными свидетелями преступлений, их могли убить, чтобы скрыть незаконный промысел, предположил Иванников.

Он добавил, что также могло произойти непреднамеренное убийство. Силуэт Усольцевых могли спутать в густой чаще с животными и произвести случайный выстрел.

Подполковник запаса подчеркнул, что версию с охотниками-браконьерами следует рассматривать очень предметно и внимательно.

До этого сообщалось, что правоохранители тщательно отрабатывают криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых.

Активная фаза поисков приходилась с сентября 2025 года до формирования устойчивого снежного покрова. 23 мая спасатели вновь выехали в зону поисков, пытаясь найти Усольцевых. В трехдневных поисках задействованы пять человек и четыре единицы техники. С 24 мая к поисковой операции присоединились представители СК и отряд «ЛизаАлерт».

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочкой пропали во время туристического похода в районе красноярского поселка Кутурчин в конце сентября 2025 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Одной из приоритетных версий следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

Ранее в СК прокомментировали данные о недавних сигналах телефонов Усольцевых.

 
