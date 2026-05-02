Безработный самокатчик ударил прохожего пистолетом в Петербурге

В Петербурге ссора прохожего с самокатчиком обернулась потасовкой. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 29 апреля около у дома №5 по улице Дыбенко. Между 33-летним мужчиной и самокатчиком вспыхнула ссора — причина конфликта не уточняется. В ходе перепалки водитель электросамоката достал предмет, похожий на пистолет, и рукояткой нанес оппоненту удар по голове, а затем скрылся с места нападения.

Пострадавший обратился в травмпункт, где врачи диагностировали у него ушибы. Медики оценили состояние мужчины как удовлетворительное и отпустили его домой, а информацию о случившемся передали полицейским.

Стражи порядка задержали подозреваемого в тот же день — им оказался 43-летний безработный житель Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее челябинский самокатчик избил пешехода из-за замечания.

 
