Спасатели локализовали пожар в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС столичного региона.

«Пожар локализован на площади 300 квадратных метров», — сказали там.

До этого сообщалось, что специалистам приходится подниматься на крышу горящего дома по вентиляции. Как уточнили в ведомстве, тушение осложняют особенности конструкций помещения и сильное задымление. Работают четыре звена газодымозащитной службы.

Возгорание произошло в шестиэтажном здании на Почтовой улице. В МЧС уточнили, что из горящего здания эвакуировали 80 человек. Борьбу с огнем ведут более 30 спасателей и 12 единиц техники.

Пресс-служба Мособлпожспаса сообщила, что возгорание началось во время ремонтных работ. Пламя распространилось на кровлю. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно открытое горение и густой дым. Местные жители рассказали о едком запахе гари. Предварительно, жильцов дома эвакуировали до распространения огня.

Позже в местной администрации уточнили, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже. Суммарно пострадали квартиры 40 жителей дома. На данный момент решается вопрос с их временным размещением.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелись четыре квартиры в жилом доме.