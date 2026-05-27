Туристка спрятала под платьем 58 живых черепах и попалась в аэропорту

В китайском аэропорту Шэньчжэня сотрудники таможни задержали туристку, которая попыталась провезти под платьем 58 черепах. Об этом пишет издание Need To Know.

Женщина вылетела из Гонконга и приземлилась в Шэньчжэне. При прохождении контроля таможенники заметили под ее одеждой подозрительные выступы, а также уловили едкий неприятный запах. Осмотр показал, что к бедрам пассажирки скотчем были приклеены 58 черепах.

Путешественницу задержали на месте. В ходе разбирательства выяснилось, среди животных оказались 15 красноногих черепах и 43 черепахи Германа. Оба вида числятся в Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры, и их незаконный оборот запрещен.

До этого в Оренбургской области поймали иностранца, который пытался более сотни экзотических птиц на территорию России. Животных у иностранца изъяли, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о контрабанде редких видов.

Ранее в багаже у пассажирки самолета обнаружили двух медвежат.

 
