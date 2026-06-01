Синоптик рассказал, почему в мае в Москве было мало дождей

Метеоролог Локощенко: в Москве за май выпало в два раза меньше нормы осадков

За прошедший май в Москве выпало осадков в два раза меньше климатической нормы. Об этом рассказал ТАСС заведующий Метеорологической обсерваторией Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Метеоролог уточнил, что последний месяц весны в столице был жарким и аномально сухим. Так, среднемесячная температура в мае составила 15,9 градуса при норме 13,9 градуса. 19, 20, 21 и 22 мая были обновлены суточные температурные рекорды, которые теперь составляют 0,7, 30,6, 30,7 и 31 градус соответственно.

«Количество осадков составило за весь май лишь 30 мм, что более чем вдвое меньше климатической нормы для этого месяца (64 мм)», — сообщил ученый.

Также стало известно, что к выходным первой недели июня температура в Москве перешагнёт за климатическую норму и превысит ее на 1,5 градуса. При этом рабочая неделя может завершиться небольшими дождями, однако при этом сохранится теплая погода.

