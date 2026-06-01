Жительница российского приграничья пойдет под суд за комментарии в Сети

В Белгородской области осудят женщину за призывы к экстремистской деятельности

Жительница Белгородской области пойдет под суд за призывы к экстремистской деятельности после комментариев в Сети. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемая в марте 2024 года и апреле 2025 года, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», разместила публичные комментарии, содержащие призывы к совершению экстремистской деятельности, а также к совершению террористической деятельности», — сказано в сообщении.

В отношении 58-летней женщины завели дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

До этого в Ставропольском крае семь подростков стали фигурантами уголовного дело о несообщении о преступлении. По данным Следственного управления Следственного комитета по региону, в прошлом году 21-летнему подозреваемому и семи фигурантам в возрасте от 14 до 17 лет стало известно об участии их несовершеннолетнего знакомого в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, вербовке им лиц и подготовке теракта.

Теперь подозреваемым грозит до года лишения свободы.

Ранее в Краснодарском крае задержали двух человек за подготовку теракта.