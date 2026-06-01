В СК раскрыли официальную версию инцидента с расправой над мужчиной на станции в Махачкале

В Махачкале возбудили дело после расправы над мужчиной на станции

Житель Махачкалы стал фигурантом уголовного дела после жестокой расправы на автостанции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, между двумя братьями произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес родственнику несколько ножевых ранений. Спасти пострадавшего не смогли.

Как полагают следователи, причиной произошедшего стал конфликт на бытовой почве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, один из участников конфликта приехал к брату-водителю маршрутки, они якобы разговорились об имуществе. По данным Mash, некоторые люди на станции слышали, как мужчины ссорились из-за недвижимости.

Когда разгорелась ссора, один из мужчин ударил другого ножом на глазах у пассажиров. Агрессора задержали, его направили на допрос.

