Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В СК раскрыли официальную версию инцидента с расправой над мужчиной на станции в Махачкале

В Махачкале возбудили дело после расправы над мужчиной на станции
СК РФ

Житель Махачкалы стал фигурантом уголовного дела после жестокой расправы на автостанции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, между двумя братьями произошел конфликт, во время которого подозреваемый нанес родственнику несколько ножевых ранений. Спасти пострадавшего не смогли.

Как полагают следователи, причиной произошедшего стал конфликт на бытовой почве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, один из участников конфликта приехал к брату-водителю маршрутки, они якобы разговорились об имуществе. По данным Mash, некоторые люди на станции слышали, как мужчины ссорились из-за недвижимости.

Когда разгорелась ссора, один из мужчин ударил другого ножом на глазах у пассажиров. Агрессора задержали, его направили на допрос.

Ранее пассажира, напавшего с мачете на попутчиков в поезде Томск — Адлер, отправили в психбольницу.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!