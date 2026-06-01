Пассажира, напавшего с мачете на попутчиков в поезде Томск-Адлер, отправили в психбольницу

Мужчину, напавшего с мачете на попутчиков в поезде, отправили в психбольницу

В Новосибирской области суд освободил от уголовной ответственности мужчину, который напал с мачете на пассажиров поезда Томск - Адлер. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Обвиняемый напал с мачете на пассажиров, которые ехали с ним в одном купе. Раненые мужчина и женщина смогли вырваться из купе, врачам удалось их спасти.

Нападавшего задержали. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в моменты совершения преступлений мужчина страдал временным психическим расстройством.

«Гражданин освобожден от уголовной ответственности, ему назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», - сообщили в пресс-службе судов.

