«Кровавая резня»: мужчина порезал родного брата на глазах у пассажиров автобуса

В Махачкале мужчина порезал родного брата на автостанции. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Мужчина приехал к своему брату — водителю маршрутки Абубакру — поговорить по поводу имущества. В итоге разговор закончился конфликтом, и он пырнул брата ножом. Кровавая резня произошла на глазах у пассажиров. Мужчину не удалось спасти», – говорится в публикации.

По данным канала, правоохранители задержали нарушителя, в настоящее время его допрашивают. Возбуждено уголовное дело.

