Россиянам рассказали, как приготовить полезный картофель в костре

Для того чтобы сделать полезную картошку в костре, необходимо грамотно выбрать способ приготовления и следить за температурой огня. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Елена Желянина.

«Кажется, что запекание делает продукт автоматически полезным: минимум масла, минимум вмешательства. Но все не так однозначно. Многое зависит от способа приготовления, температуры огня и даже качества самой картошки», — предупредила специалист.

По ее словам, классическим способом приготовления картофеля является его запекание в углях. Для этого следует выбирать клубни среднего размера и тщательно их мыть. Этот способ предполагает использование фольги, однако при возможности рекомендуется отдавать предпочтение более экологичному варианту — чугунке или толстой жаропрочной посуде.

Также картофель можно приготовить на решетке, предварительно разрезав его на дольки. Для идеального результата плоды можно предварительно слегка отварить в течение 5-7 минут, после чего довести до готовности на углях с травами.

Нутрициолог отметила, что аромат картофеля можно усилить с помощью добавления розмарина, тимьяна или паприки. Все перечисленные специи позволяют минимизировать количество соли, сделав вкус блюда более насыщенным.

