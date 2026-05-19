Врач объяснила, почему не стоит употреблять ледяные напитки в жару

Ледяные напитки создают лишь кратковременное чувство облегчения во время жары, но при этом могут вызвать спазм сосудов и дополнительный стресс для организма у людей с хроническими заболеваниями ЖКТ или сердечно-сосудистой системы. Об этом в интервью RT предупредила доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены МИ РУДН Елена Каверина.

«В жаркую погоду оптимальны прохладные, но не ледяные напитки, которые лучше употреблять небольшими порциями в течение дня», — посоветовала врач.

Что касается кондиционера, его также не стоит настраивать на экстремальный холод. Разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 5 — 7°C, добавила она.

Доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета, стоматолог, хирург, пародонтолог Денис Моисеев до этого говорил, что постоянное употребление холодных или ледяных напитков может привести к образованию трещин между зубом и пломбой.

Эмаль обладает высокой устойчивостью к компрессионным нагрузкам, каковым является быстрое охлаждение. Однако повторяющийся термический шок является признанным фактором в развитии и распространении микротрещин эмали, объяснил специалист.

Ранее врач запретила запивать шашлык ледяными напитками.

 
