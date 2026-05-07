Россиян предупредили об опасности маринования шашлыка в алюминиевой посуде

При мариновании шашлыка важно правильно подбирать посуду. Дело в том, что при приготовлении блюда в алюминиевой посуде высок риск попадания металла в еду, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь Здоров» на Ходынке Ольга Видякина.

«Алюминий довольно легко окисляется и часть его неизбежно попадает в пищу, особенно это касается продуктов с определенной кислотностью, наличием приправ и соли при длительном приготовлением пищи в такой посуде. То есть, в случае приготовления мяса в маринаде, где есть лимонный сок, уксус, томаты и вино с добавлением специй и соли, — алюминий из посуды более активно проникает в пищу, а он, как известно, не является необходимым металлом в нашем организме, и поступление его стоит лимитировать», — отметила Видякина.

Могут возникнуть и другие проблемы при приготовлении мяса, например, высокая температура в мангале приводит к быстрой и интенсивной жарке с образованием корочки, в которой преобладают продукты гликации, а они способствуют повышению уровня холестерина, провоцируют болезни сосудов, атеросклероз, способствуют поддержанию хронического воспаления.

«Для регуляции температуры и минимизации горения следует использовать правильные маринады, обязательно срезать подгоревшие участки и толстую зажаристую корочку», — пояснила Видякина.

