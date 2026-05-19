Агрессивный кот напал на семью в Магадане

В Магадане спасатели обезвредили домашнего кота, который внезапно начал нападать на своих хозяев. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Лукса, домашний кот стал вести себя агрессивно. Хозяева не смогли справиться с питомцем самостоятельно и обратились за помощью к профессионалам. На вызов прибыли специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России.

С помощью специальных приспособлений спасатели аккуратно обезвредили животное, не причинив ему вреда, и поместили в переноску. Дальнейшая судьба кота неизвестна.

До этого в Башкирии рысь с бешенством набросилась на мужчину. Мужчине удалось избежать серьезных травм — он отбился от рыси, получив лишь царапины, и обратился за медицинской помощью. Зараженное животное ликвидировали.

Ранее кошка спасла семью россиян на Бали от змеи и чудом выжила сама.