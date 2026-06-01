В Воронеже возобновили уголовное дело из-за сокрытия 168 рублей

В Воронеже возобновили расследование в отношении мастера по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль, обвиняемой в мошенничестве на 168 рублей. Об этом говорится в уведомлении следователя, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Пигуль занимается наращиванием ресниц и зарегистрирована как самозанятая. В июне 2024 года ей как малоимущей одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. Эта соцмера предполагает помощь со стороны государства при выполнении ряда условий, в том числе учитывается и уровень дохода.

Как утверждает бьюти-мастер, спустя год программа завершилась. По словам девушки, соцзащита не предъявила к ней никаких претензий и сочла контракт полностью выполненным. Однако с этим решением не согласился Следственный комитет РФ. В декабре прошлого года в отношении Пигуль возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Следствие считает, что при оформлении социального контракта девушка скрыла доход в размере 168 рублей, полученный в течение трех месяцев. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании дела россиянки.

