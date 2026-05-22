Бастрыкин решил разобраться в деле самозанятой из Воронежа. Ее обвиняют в сокрытии 168 рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. Основанием для возбуждения дела стало превышение допустимого уровня дохода на 168 рублей при оформлении социального контракта. Сама Пигуль заявляет, что не скрывала сведения о доходах и вовремя передавала всю необходимую отчетность.

Как сообщили в СК, руководитель следственного управления по Воронежской области Михаил Селюков должен доложить о ходе расследования, а также о доводах, изложенных в публикациях СМИ.

Речь идет о деле, связанном с получением социального контракта на развитие собственного дела. По версии следствия, Пигуль скрыла часть дохода, чтобы получить право на государственную поддержку.

В чем суть дела

Елизавета Пигуль является самозанятой и занимается наращиванием ресниц. В 2024 году она получила социальный контракт на развитие бизнеса. Одним из условий предоставления поддержки было ограничение по доходу.

По данным СМИ, предельный доход за три месяца составлял 40 332 руб. Следствие считает, что фактический доход оказался выше установленного лимита на 168 руб.

В региональном управлении СК заявили, что женщина обвиняется по статье о мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, она умышленно скрыла официальный доход за первый квартал 2024 года.

В СУ СК по Воронежской области сообщили, что расследование завершено и собрана «достаточная доказательственная база». Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Позиция фигурантки

Сама Пигуль с обвинениями не согласна. В комментариях СМИ она заявляла, что не скрывала свою деятельность и изначально сообщала о том, что работает мастером по наращиванию ресниц. По ее словам, она своевременно предоставляла отчеты в органы соцзащиты, а после завершения программы чиновники признали социальный контракт выполненным.

Она также рассказала, что в рамках проверки сотрудники полиции допрашивали ее знакомых и клиентов.

Кроме того, Пигуль сообщила, что провела почти сутки в изоляторе временного содержания.

Адвокат фигурантки заявлял СМИ, что защита считает уголовное преследование несоразмерным обстоятельствам дела.

Реакция Бастрыкина

После появления публикаций об этом деле председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании.

В сообщении СК говорится, что глава ведомства затребовал информацию «о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также по доводам публикации».

История получила резонанс прежде всего из-за суммы, фигурирующей в материалах дела. В публикациях СМИ подчеркивалось, что речь идет о превышении допустимого дохода на 168 руб. за квартал.

На данный момент обвинение в отношении Елизаветы Пигуль остается в силе. О новых процессуальных решениях после поручения Бастрыкина пока не сообщалось.