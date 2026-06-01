Лантратова сообщила о возвращении с Украины более 160 жителей Курской области

Лантратова: РФ вернула более 160 человек с территории Украины, включая 16 детей

В Россию возвращены более 160 жителей Курской области, в том числе 16 детей, удерживаемых на территории Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает ТАСС.

«Силами аппарата уполномоченного по правам человека [в РФ] удалось добиться возвращения 165 курян, из которых 16 — это дети», — отметила омбудсмен.

Также Лантратова добавила, что в ближайшее время намерена встретиться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Она рассказала, что ее аппарат на данный момент уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. По ее словам, информационные вбросы о количестве находящихся на Украине курян вызывают волнения.

28 мая губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что пропавшими без вести числятся 332 жителя курского приграничья. По его словам, 1841 житель региона, который ранее находился в реестре пропавших без вести, был найден, 1395 из них живы.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.