Российский омбудсмен Лантратова анонсировала встречу с украинским коллегой

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в ближайшее время встретится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Об этом она сообщила журналистам, передает ТАСС.

Лантратова также сообщила, что ее аппарат уточняет число жителей Курской области, которые удерживаются на территории Украины. По ее словам, информационные вбросы о количестве находящихся на Укарине курян вызывают волнения.

25 мая глава Второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук сообщил, что Россия и Украина поддерживают переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. До этого дипломат уточнил, что между двумя странами продолжаются обмены пленными, а также возвращение гражданских лиц.

23 мая чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что сейчас на переговорном столе нет предложения, которое было бы «хоть сколько-нибудь приемлемо» для России или Украины, однако появляется «новая энергия» для мирного процесса.

Ранее Россия организовала с Украиной канал по воссоединению семей.