Депутаты обрушились с критикой на идею онлайн-торговли спиртным и сигаретами

В Госдуме потребовали остановить онлайн-торговлю спиртным и сигаретами
Виталий Тимкив/РИА Новости

В России необходимо остановить эксперимент по организации онлайн-торговли алкоголем и сигаретами по биометрии. С таким требованием к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, сообщает Life.

Депутаты резко раскритиковали пилотный проект, который подразумевает внедрение практики продажи товаров, имеющих возрастные ограничения, в дистанционном режиме с применением биометрии. По мнению парламентариев, для такого эксперимента нет налаженного правового режима. Кроме того, отсутствует правительственная программа, направленная на оценку рисков для здоровья россиян, в том числе – несовершеннолетних, подчеркивается в обращении.

По мнению Останиной, такие проекты касаются жизни детей и подростков, а потому требуют особого контроля за соблюдением законов. В свою очередь Гусев отметил, что подобные инициативы неизбежно приведут к росту потребления населением вредных продуктов.

Депутаты потребовали не только остановить эксперимент, но и в дальнейшем не допускать к рассмотрению инициативы, которые противоречат госполитике в части охраны здоровья населения и защиты традиционных ценностей.

Напомним, в 2026 году в России могут запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина с доставкой. Покупателей планируют проверять по биометрии и паспорту, а каждую бутылку учитывать на электронной платформе для контроля оборота алкогольной продукции в России — ЕГАИС. Властям предстоит изменить законодательство и отладить цифровую инфраструктуру, но в перспективе онлайн-канал может занять до 10% рынка алкоголя и обелить рынок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ретейлеры одобрили продажу алкоголя через мессенджер Max.

